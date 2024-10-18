Mersin'de çalılık alanda çıkan yangın söndürüldü
Mersin'in Tarsus ilçesinde çalılık alanda çıkan yangın söndürüldü.
Mersin’in Tarsus ilçesinde çalılık alanda çıkan yangın söndürüldü.
Yeşil Mahallesi'nde çalılık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
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