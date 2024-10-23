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        Mersin'de dereye düşen otomobilin sürücü yaralandı

        Mersin'in Bozyazı ilçesinde, köprüden dereye düşen otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2024 - 14:41 Güncelleme: 23.10.2024 - 14:43
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        Mersin'de dereye düşen otomobilin sürücü yaralandı
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        Mersin'in Bozyazı ilçesinde, köprüden dereye düşen otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Neslihan Sarı idaresindeki 33 ZL 749 plakalı otomobil, Alparslan Türkeş Bulvarı'ndan Merkez Mahallesi'ndeki sokağa döndüğü sırada Yuva Deresi'nin köprü korkuluklarını aşarak yaklaşık 3 metre yükseklikten düştü.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü, ambulansla Anamur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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