Hatayspor, Kayserispor maçına hazır
Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 10'uncu haftasında yarın Mersin'de konuk edeceği Bellona Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamladı.
Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 10'uncu haftasında yarın Mersin'de konuk edeceği Bellona Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamladı.
Bordo-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Hatay ekibi, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde Macit Özcan Spor Kompleksi'nde antrenman gerçekleştirdi.
İdmanda futbolcular 5'e 2 top kapma ve dar alan çalışması yaptı.
Kayserispor karşılaşmasının hazırlıklarını bu antrenmanla tamamlayan Hatayspor, kampa girdi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.