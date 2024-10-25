Hatayspor, Kayserispor maçına hazır

İdmanda futbolcular 5'e 2 top kapma ve dar alan çalışması yaptı.

Bordo-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Hatay ekibi, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde Macit Özcan Spor Kompleksi'nde antrenman gerçekleştirdi.

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