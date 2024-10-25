Bozyazı Kaymakamı Topsakaloğlu, MEÜ Rektörü Yaşar'ı ziyaret etti
Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, Mersin Üniversitesi (MEÜ) Rektörü Prof. Dr. Erol Yaşar'ı ziyaret etti.
Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, Mersin Üniversitesi (MEÜ) Rektörü Prof. Dr. Erol Yaşar'ı ziyaret etti.
Kaymakam Topsakaloğlu, ziyarette Rektör Yaşar ile görüş alışverişinde bulundu.
Prof. Dr. Yaşar, ziyaretten dolayı Kaymakam Topsakaloğlu'na teşekkür etti.
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