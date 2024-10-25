Akkuyu Nükleer AŞ, Mersin'de balıkçılık turnuvası düzenledi

Akkuyu Nükleer AŞ'nin Mersin'in Silifke ilçesinde organize ettiği turnuvada balıkçılar, en büyük ve en çok balığı yakalamak için yarıştı.

Yeşilovacık Mahallesi ile Dana Adası arasında düzenlenen turnuvaya, 8 ayrı tekneyle 16 amatör balıkçı katıldı.

Balıkçılar, bilgilendirmenin ardından, hazırlıklarını tamamladıkları tekneleriyle denize açıldı.

Katılımcıların tuttukları balıklar, hakem heyetince tartılıp sonraki yıllarda düzenlenecek etkinliklerde karşılaştırma yapılabilmesi için radyasyon ölçümünden geçirildi.

Yarışmanın en büyük balığını Buğra Sarı yakalarken, en çok balığı ise 8 kilo 308 gramla Halil Yüğürük ve Ahmet Sandal ikilisi tuttu.

Dereceye giren amatör balıkçılara ödüllerini, Silifke Kaymakamı Abdullah Aslaner, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yusuf Gün ve Akkuyu Nükleer AŞ Liman Müdürü Okan Bozkurt verdi.

Kaymakam Aslaner, gazetecilere, yarışmanın 10 yıldır yapıldığını söyledi.

Etkinliğin önemine değinen Aslaner, şöyle devam etti:

"Amaç, yarışmadan çok aslında nükleer santralin denizlerimize negatif bir etkisi var mı yok mu, onu belirlemek. Denizin içindeki canlı popülasyonuna etkisi var mı yok mu, onu test etmek. Eğlenceli tarafı tabii ki yarışmak. Bizim için kalıcı ve değerli olan, bunların ölçümleri sonunda geçmiş yıllarla da karşılaştırılarak denizlerimizde nükleer çalışmalardan dolayı herhangi bir negatif etki var mı, bunu bulmak. Bu da hem nükleer enerjinin güvenilirliğini anlamamız açısından hem de denizlerimizden çıkan ürünleri güvenerek tüketebileceğimizi göstermesi açısından çok değerli ve önemli."