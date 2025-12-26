Mersinspor'da başantrenörlük görevine Carles Duran Ortega getirildi

"Duran, disiplinli çalışma anlayışı, oyuncu gelişimine verdiği önem ve takım organizasyonundaki yaklaşımıyla dikkat çekmektedir. Lig ve kupa organizasyonlarında edindiği tecrübeyle kulübümüzün hedefleri doğrultusunda önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Carles Duran Ortega'ya kulübümüze 'hoş geldin' diyor, yeni görevinde başarılar diliyoruz."

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Carles Duran Ortega'nın, başantrenör olarak görevine başladığı belirtildi.

