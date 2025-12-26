Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Tarsus'ta yılbaşı pazarları kuruldu

        Mersin'in Tarsus ilçesinde, kadınların hazırladığı ürünlerin yer aldığı yılbaşı pazarları açıldı.

        Giriş: 26.12.2025 - 11:45 Güncelleme: 26.12.2025 - 11:45
        Tarsus'ta yılbaşı pazarları kuruldu
        Mersin'in Tarsus ilçesinde, kadınların hazırladığı ürünlerin yer aldığı yılbaşı pazarları açıldı.

        Tarsus Belediyesi tarafından Kızılmurat Mahallesi'ndeki St. Paul Meydanı ile Şehitler Tepesi Semt Pazarı'nda kurulan pazarda, kadınlar hazırladıkları hediyelik eşyaları satışa sunuyor.

        Ürün satışının yanı sıra etkinliklerin de düzenleneceği pazarlar 31 Aralık'a kadar ziyaret edilebilecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

