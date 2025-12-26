Tarsus'ta yılbaşı pazarları kuruldu

Ürün satışının yanı sıra etkinliklerin de düzenleneceği pazarlar 31 Aralık'a kadar ziyaret edilebilecek.

Tarsus Belediyesi tarafından Kızılmurat Mahallesi'ndeki St. Paul Meydanı ile Şehitler Tepesi Semt Pazarı'nda kurulan pazarda, kadınlar hazırladıkları hediyelik eşyaları satışa sunuyor.

