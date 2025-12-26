Silifke ilçesinde yılın son muhtarlar toplantısı yapıldı

Yılın son muhtarlar toplantısına, Silifke Belediye Başkan Yardımcısı Osman Şen, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ile Silifke Muhtarlar Derneği Başkanı Murat Temur da katıldı.

Aslaner, konuşmasında, iletilen taleplerin değerlendirileceğini ve sorunların çözümü için gerekenin yapılacağını belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.