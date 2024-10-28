Adana, Mersin, Osmaniye ve Hatay'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

Osmaniye'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Atatürk Anıtı'nın önünde yapılan törene, Vali Erdinç Yılmaz, Belediye Başkanı İbrahim Çenet ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ahmet Burak Yürüten ile vatandaşlar katıldı.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende de Vali Mustafa Masatlı, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ali Mete ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Armağan Teköz, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

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