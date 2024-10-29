Mersin'de parmağı blendere sıkışan kadın kurtarıldı
Mersin'in Tarsus ilçesinde parmağı blendere sıkışan kadın itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Mersin’in Tarsus ilçesinde parmağı blendere sıkışan kadın itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Şehitishak Mahallesi'ndeki evinde yemek yapan B.A'nın parmağı blendere sıkıştı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince kadın, Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sağlık ekiplerinin talebiyle hastaneye gelen itfaiye ekipleri kadının parmağını sıkıştığı blenderden kurtardı.
B.A, tedavisinin ardından taburcu edildi.
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