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        Mersin Spor, Beşiktaş Fibabanka maçının hazırlıklarına başladı

        Mersin Spor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında deplasmanda Beşiktaş Fibabanka ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2024 - 15:36 Güncelleme: 29.10.2024 - 15:36
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        Mersin Spor, Beşiktaş Fibabanka maçının hazırlıklarına başladı
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        Mersin Spor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında deplasmanda Beşiktaş Fibabanka ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Antrenman, Servet Tazegül Spor Salonu'nda başantrenör Can Sevim yönetiminde gerçekleştirildi.

        Antrenman öncesi Sevim, oyuncularıyla kısa bir toplantı yaptı.

        Isınma hareketleri ile başlayan idmanda basketbolcular taktik çalıştı.

        Mersin Spor, hazırlıklarına yarın devam edecek.

        Beşiktaş Fibabanka ile Mersin Spor, 2 Kasım Cumartesi günü saat 15.30'da BJK Fibabanka Spor Kompleksi'nde karşılaşacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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