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        Meme kanserini yenen Alman eşine "temsili düğün" sürprizi yaptı

        Almanya'da yaşayan Sedat Freistadt, meme kanseri tedavisi başarıyla tamamlanan eşiyle tatil için geldikleri Mersin'de "temsili düğün" sürprizi organize etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2024 - 11:55 Güncelleme: 30.10.2024 - 12:04
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        Meme kanserini yenen Alman eşine "temsili düğün" sürprizi yaptı
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        Almanya'da yaşayan Sedat Freistadt, meme kanseri tedavisi başarıyla tamamlanan eşiyle tatil için geldikleri Mersin'de "temsili düğün" sürprizi organize etti.

        Berlin'de 16 yıl önce tanıştığı Sedat Freistadt (58) ile hayatlarını birleştiren Conny Freistadt (42), 5 yıl süren meme kanseri tedavisinin ardından iyileşti.

        Freistadt, hastalığı sürecinde moral olması için "düğün yapma" sözü verdiği eşi ve kızı Elias (11) ile Erdemli ilçesine tatile geldi.

        Mezitli Belediyesine başvurarak destek isteyen Freistadt, Kızkalesi sahilinde düğün organizasyonu sürprizi yaptı.

        Gelinlik giyen Alman kadın, sahilde kıyılan temsili nikahta kocasına "evet" demenin heyecanını yaşadı.

        Düğüne çiftin ailesi ve yakınları da katıldı.

        Sedat Freistadt, gazetecilere, organizasyonu kanseri yenen eşine sürpriz yapmak için düzenlediğini söyledi.

        Unutulmaz bir gün yaşadıklarını anlatan Freistadt, "Almanya'dan arkadaşlarımız geldi. Çok güzel bir düğün oldu. Eşime 'Hastalığı yenersen sana söz güzel bir düğün yapacağım' demiştim. Onu gerçekleştirdim." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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