Meme kanserini yenen Alman eşine "temsili düğün" sürprizi yaptı

Almanya'da yaşayan Sedat Freistadt, meme kanseri tedavisi başarıyla tamamlanan eşiyle tatil için geldikleri Mersin'de "temsili düğün" sürprizi organize etti.

Berlin'de 16 yıl önce tanıştığı Sedat Freistadt (58) ile hayatlarını birleştiren Conny Freistadt (42), 5 yıl süren meme kanseri tedavisinin ardından iyileşti.

Freistadt, hastalığı sürecinde moral olması için "düğün yapma" sözü verdiği eşi ve kızı Elias (11) ile Erdemli ilçesine tatile geldi.

Mezitli Belediyesine başvurarak destek isteyen Freistadt, Kızkalesi sahilinde düğün organizasyonu sürprizi yaptı.