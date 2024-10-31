Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        DSİ'nin projesi Mersin'de 83 bin 600 dekar arazisini suya kavuşturacak

        Mersin'de, Devlet Su İşlerince (DSİ) yapımı süren Anamur Alaköprü Sulama Projesi ile 83 bin 600 dekar tarım arazisinin sulanması hedefleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2024 - 10:52 Güncelleme: 31.10.2024 - 11:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        DSİ'nin projesi Mersin'de 83 bin 600 dekar arazisini suya kavuşturacak
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mersin'de, Devlet Su İşlerince (DSİ) yapımı süren Anamur Alaköprü Sulama Projesi ile 83 bin 600 dekar tarım arazisinin sulanması hedefleniyor.

        Vali Ali Hamza Pehlivan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) su sorununa köklü çözüm getirmek amacıyla hayata geçirilen "Türkiye'den KKTC'ye Su Temini Projesi" kapsamında, 2015'te yapımı tamamlanan Alaköprü Barajı'nın şantiye alanını ziyaret etti.

        Toros Dağları'nın eteklerinden dökülen Dragon Çayı üzerinde tesis edilen barajda tarımsal sulama için hayata geçilen Anamur Alaköprü Sulama Projesi hakkında bilgi alan Pehlivan, isale hattındaki boru döşeme alanlarını inceledi.

        Vali Pehlivan, gazetecilere, projenin tamamlanmasıyla 83 bin 600 dekar tarım arazisinin sulanabilir duruma geleceği söyledi.

        - Yıl sonunda sulanan alan 75 bin dekara çıkacak

        Projede ilerleme seviyesinin yüzde 93'e ulaştığını belirten Pehlivan, "Şu an projenin tamamlandığı bölümlerde 59 bin dekar tarım arazisine su veriliyor. Bu yılın sonunda sulanan alan 75 bin dekara çıkmış olacak. Yapılan işlerle kısa sürede 29 mahallemizdeki çiftçi ve üreticilerimiz bu sudan faydalanarak çok daha uygun şartlarda üretimlerini gerçekleştirecek." diye konuştu.

        Pehlivan, tarımsal faaliyetler için sulamanın vazgeçilmez bir unsur olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

        "Anamur'un her tarafı seralarla çevrili, 12 ay boyunca tarım yapılabiliyor. Muz, çilek, avokado ve mangoya kadar birçok tropikal meyvenin üretimi gerçekleştiriliyor. İlimiz tarımda 10 üründe birinci sırada yer alıyor. Birçok üründe de ilk 3 ve ilk 10'da yer alıyor. Bu üretim hacminin ayakta durması ve sürdürülebilir olması için sulama sistemi çok önemli."

        Alaköprü Barajı'nın 120 milyon metre küp su tutma kapasitesi olduğunu anımsatan Pehlivan, dünyada ilk defa uygulanan askılı boru sistemiyle KKTC'ye yılda yaklaşık 75 milyon metreküp su gönderildiğini kaydetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Haydarpaşa ve Sirkeci Garı'na ne olacak?
        Haydarpaşa ve Sirkeci Garı'na ne olacak?
        Tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Özer'in ifadesine ulaşıldı
        Tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Özer'in ifadesine ulaşıldı
        3 büyüklerde yaprak dökümü!
        3 büyüklerde yaprak dökümü!
        Açlık sınırı 20 bin TL'yi aştı
        Açlık sınırı 20 bin TL'yi aştı
        Okan Buruk, Avrupa'nın zirvesinde!
        Okan Buruk, Avrupa'nın zirvesinde!
        Kahvehane saldırısında 4 kişi ölmüştü! 'Hesaplaşma' kurşunu!
        Kahvehane saldırısında 4 kişi ölmüştü! 'Hesaplaşma' kurşunu!
        İspanya'da son 30 yılın en ölümcül sel felaketi!
        İspanya'da son 30 yılın en ölümcül sel felaketi!
        Kadın doktora makas ve ısıtıcıyla feci darp!
        Kadın doktora makas ve ısıtıcıyla feci darp!
        '8' hasretini Sara bitirdi!
        '8' hasretini Sara bitirdi!
        Ambulans bebek için yola çıktı! İnatla yol vermedi! Sıcak gelişme!
        Ambulans bebek için yola çıktı! İnatla yol vermedi! Sıcak gelişme!
        Süper Lig'de şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Süper Lig'de şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        2024 için turist sayısı beklentisi yükseldi
        2024 için turist sayısı beklentisi yükseldi
        Türkiye'yi temsil etmek için Meksika'ya gitti
        Türkiye'yi temsil etmek için Meksika'ya gitti
        İstanbul'da utandıran manzara: Tarihi mezarlık harabeye döndü
        İstanbul'da utandıran manzara: Tarihi mezarlık harabeye döndü
        Toz mu çubuk mu? Şekillerine göre faydaları değişiyor
        Toz mu çubuk mu? Şekillerine göre faydaları değişiyor
        Evlilik sorusu heyecanlandırdı
        Evlilik sorusu heyecanlandırdı
        Şeker mi şaka mı?
        Şeker mi şaka mı?
        OKS TES’e dönüşecek
        OKS TES’e dönüşecek
        Yerli hidrojen yakıt hücresi geliştirilecek
        Yerli hidrojen yakıt hücresi geliştirilecek
        2025'te turist vergisi uygulayacak ülkeler
        2025'te turist vergisi uygulayacak ülkeler

        Benzer Haberler

        Bozyazı'da okul kantinleri denetlendi
        Bozyazı'da okul kantinleri denetlendi
        Avrupa Kadınlar Volo Şampiyonası yarın Mersin'de başlayacak
        Avrupa Kadınlar Volo Şampiyonası yarın Mersin'de başlayacak
        Mersin'de devrilen minibüsteki 1 kişi yaralandı
        Mersin'de devrilen minibüsteki 1 kişi yaralandı
        Meme kanserini yenen Alman eşine "temsili düğün" sürprizi yaptı
        Meme kanserini yenen Alman eşine "temsili düğün" sürprizi yaptı
        Mersin'de kıraathanede kumar oynarken yakalanan 4 kişiye para cezası kesild...
        Mersin'de kıraathanede kumar oynarken yakalanan 4 kişiye para cezası kesild...
        Mersin'de 16 kilo 168 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
        Mersin'de 16 kilo 168 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi