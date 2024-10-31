Bozyazı'da okul kantinleri denetlendi

Ekipler denetimlerde son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin bulunup bulunmadığını da kontrol etti.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, okul kantinlerindeki ürünlerin hijyen şartları ve sağlığa zararlı ürün olup olmadığını denetledi

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