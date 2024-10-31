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        Bozyazı'da okul kantinleri denetlendi

        Bozyazı ilçesinde okul kantinlerinde denetim gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2024 - 11:02 Güncelleme: 31.10.2024 - 11:02
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        Bozyazı'da okul kantinleri denetlendi
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        Bozyazı ilçesinde okul kantinlerinde denetim gerçekleştirildi.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, okul kantinlerindeki ürünlerin hijyen şartları ve sağlığa zararlı ürün olup olmadığını denetledi

        Ekipler denetimlerde son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin bulunup bulunmadığını da kontrol etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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