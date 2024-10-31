Mersin'de mobilya yüklü tırda 20 kilo 660 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
Mersin'in Silifke ilçesinde, mobilya yüklü tıra gizlenmiş 20 kilo 660 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan sürücü tutuklandı.
Mersin'in Silifke ilçesinde, mobilya yüklü tıra gizlenmiş 20 kilo 660 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan sürücü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri teknik ve fiziki takip sonucunda, Mersin-Antalya kara yolunda seyir halindeki tırı durdurdu.
Ekipler narkotik dedektör köpeğiyle tır ve dorsesinde yaptıkları aramada, mobilya kapaklarının içerisine gizlenmiş 13 pakette 20 kilo 660 gram sentetik uyuşturucu buldu.
Gözaltına alınan sürücü E.E. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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