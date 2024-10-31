Mersin'de mobilya yüklü tırda 20 kilo 660 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Ekipler narkotik dedektör köpeğiyle tır ve dorsesinde yaptıkları aramada, mobilya kapaklarının içerisine gizlenmiş 13 pakette 20 kilo 660 gram sentetik uyuşturucu buldu.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri teknik ve fiziki takip sonucunda, Mersin-Antalya kara yolunda seyir halindeki tırı durdurdu.

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