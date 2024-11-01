Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, şehit ailesini ziyaret etti
Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, şehit Komiser Yardımcısı Ramazan Tülek'in ailesini ziyaret etti.
Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, şehit Komiser Yardımcısı Ramazan Tülek'in ailesini ziyaret etti.
Topsakaloğlu, 2022'de Malatya'da görevi esnasında trafik kazasında şehit olan Komiser Yardımcısı Tülek'in, Tekmen Mahallesi'nde yaşayan annesi Ayşe ile babası Kadir Tülek'in evine ziyaret gerçekleştirdi.
Ziyarette şehit ailesiyle sohbet eden Topsakaloğlu, şehit yakınlarının kendilerine emanet olduğunu söyledi.
Şehit ailelerine sahip çıkmanın birinci vazifeleri olduğunu belirten Topsakaloğlu, "Allah tüm şehitlerimize rahmet etsin, yakınlarına da sabırlar versin." dedi.
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