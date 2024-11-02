Boccede Avrupa Kadınlar Volo Şampiyonası'nın üçüncü gün müsabakaları başladı

Boccede Mersin'de düzenlenen Avrupa Kadınlar Volo Şampiyonası'nın üçüncü günü başladı.

Uluslararası Bocce Konfederasyonu ve Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen şampiyona, Toroslar Bocce Tesisi'nde devam ediyor.

Dün, yarı finale yükselen tek geleneksel kategorisinde Buket Öztürk bugün çıktığı müsabakada adını finale yazdırdı.

Şampiyonada çift gelenekselde Emine Dursun ve Buket Öztürk finalde yarışmak için mücadele edecek.

Şampiyonada volo basamakta adını finale yazdıran İnci Ece Öztürk ile çift kızlar rolede Mine Türker-İnci Ece Öztürk ikilisi de altın madalya için ter dökecek.