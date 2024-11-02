Hatayspor, Süper Lig'de yarın ikas Eyüpspor'a konuk olacak
Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yarın deplasmanda ikas Eyüpspor ile karşılaşacak.
Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yarın deplasmanda ikas Eyüpspor ile karşılaşacak.
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Yasin Kol yönetecek.
Ligde çıktığı 9 maçta 3 puan toplayan Hatayspor, 18. sırada yer alıyor.
Hatayspor bu sezon çıktığı karşılaşmalarda rakip fileleri 7 kez havalandırırken kalesinde 15 gol gördü.
Akdeniz ekibi, rakibi karşısında galip gelerek çıkışa geçmek istiyor.
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