Mersin'de jandarma personelinden kan bağışı
Mersin'de jandarma personeli Kızılay Haftası dolayısıyla kan bağışında bulundu.
Mersin'de jandarma personeli Kızılay Haftası dolayısıyla kan bağışında bulundu.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Mersin Kızılay Kan Merkezi işbirliğinde kan bağışı etkinliği düzenledi.
Komutanlık hizmet binasındaki etkinliğe çok sayıda jandarma personeli katılarak kan bağışçısı oldu.
Kızılay Kan Merkezi görevlileri, kan bağışı yapan jandarma personeline teşekkür etti.
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