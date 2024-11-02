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        Buket Öztürk, Avrupa Kadınlar Volo Şampiyonası'nda tek geleneksel kategorisinde birinci oldu

        Milli sporcu Buket Öztürk, Avrupa Kadınlar Volo Şampiyonası'nın tek geleneksel kategorisinde birincilik elde etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2024 - 15:59 Güncelleme: 02.11.2024 - 16:18
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        Buket Öztürk, Avrupa Kadınlar Volo Şampiyonası'nda tek geleneksel kategorisinde birinci oldu
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        Milli sporcu Buket Öztürk, Avrupa Kadınlar Volo Şampiyonası'nın tek geleneksel kategorisinde birincilik elde etti.

        Uluslararası Bocce Konfederasyonu ve Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen şampiyona, Toroslar Bocce Tesisi'nde yapılıyor.

        Tek geleneksel kategorisinde İtalyan rakibini 12-8 yenen milli sporcu Buket Öztürk, altın madalya kazandı.

        Avrupa Kadınlar Volo Şampiyonası'nda müsabakalar devam ediyor.

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