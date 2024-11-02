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        Mersin'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

        Mersin'in Bozyazı ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2024 - 19:48 Güncelleme: 02.11.2024 - 19:48
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        Mersin'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
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        Mersin'in Bozyazı ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

        A.B yönetimindeki 33 LT 205 plakalı otomobil, Hilmi Ergenekon Caddesi'nde D.Ö'nin kullandığı 34 KDV 439 plakalı motosikletle çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan motosiklet sürücüsü ambulansla Anamur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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