Mersin'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
Mersin'in Bozyazı ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Mersin'in Bozyazı ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
A.B yönetimindeki 33 LT 205 plakalı otomobil, Hilmi Ergenekon Caddesi'nde D.Ö'nin kullandığı 34 KDV 439 plakalı motosikletle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan motosiklet sürücüsü ambulansla Anamur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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