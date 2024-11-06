Boccede hedef Türkiye'yi zirveye taşımak

MUSTAFA ÜNAL UYSAL - Mersin'de düzenlenen Avrupa Kadınlar Volo Şampiyonası'nda 3'ü altın 5 madalya kazanan Bocce Milli Takımı, Türkiye'yi branşlarında zirveye taşımak istiyor.

Mersin'de 30 Ekim-2 Kasım'da gerçekleştirilen şampiyonada genel klasmanda birincilik eden Bocce Milli Takımı, Türkiye'nin spor alanında başarısına katkı sağlamaya devam ediyor. Şampiyonada kadınlar röle klasmanında milli sporcular Mine Türker ve İnci Ece Öztürk, tek gelenekselde Buket Öztürk, çift gelenekselde Emine Dursun ve Buket Öztürk altın madalya kazandı.

Milli sporculardan İnci Ece Öztürk basamakta gümüş madalya alırken, İnci ile Mehmet Can Yakın karışık çiftlerde bronz madalya almaya hak kazandı. Uluslararası organizasyonlarda madalya alarak ülke sporuna katkıda bulunan bocceciler, branşlarında Türkiye'yi zirveye taşımak için çalışmalarını sürdürüyor. - "Başarılar daim olacaktır, ona inanıyoruz" Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu Asbaşkanı Faik Kapsız, AA muhabirine, Mersin'de düzenlenen şampiyonada milli takım sporcularının önemli başarı elde ettiğini söyledi.

Türkiye'nin boccede artık adından daha sıkça söz ettirdiğine değinen Kapsız, uluslararası şampiyonalarda elde edilen başarının bunun bir göstergesi olduğunu belirtti. Katıldıkları her turnuvada hedeflerinin başarı olduğunu vurgulayan Kapsız, şöyle konuştu: "Kurumsal bir yapıya sahibiz. Başarılar daim olacaktır, ona inanıyoruz. Boccenin tüm klasmanlarında madalya hedefliyoruz. Bir yandan Türkiye liglerimiz devam ediyor. Sezon boyunca bocce Türkiye'de oynanmaya devam edecek. Tesisler arttıkça madalyalar artıyor. İlerleyen yıllarda boccede bir numara olacağız. Yeter ki biz çalışmaya bu şekilde devam edelim, ekip çalışmasını iyi yapalım."

- "Tek hedefimiz ülkemizin başarısı" Kapsız, Mersin'de ay-yıldızlı sporcuların 3 altın madalya almasının önemli olduğunu belirterek, her geçen gün artan başarılardan dolayı mutlu olduklarını anlattı. Boccede hem sporcuların hem de federasyonun başarıya odaklandığına değinen Kapsız, "Tek hedefimiz ülkemizin başarısı. Ülkemizin zirvede olmasını istiyoruz." dedi. Kapsız, bocceyi daha geniş alana yaymak için çalışmalarının hız kesmeden devam ettiğini söyledi. Tesisleşmenin önemine değinen Kapsız, şunları kaydetti: