Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Boccede hedef Türkiye'yi zirveye taşımak

        MUSTAFA ÜNAL UYSAL - Mersin'de düzenlenen Avrupa Kadınlar Volo Şampiyonası'nda 3'ü altın 5 madalya kazanan Bocce Milli Takımı, Türkiye'yi branşlarında zirveye taşımak istiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2024 - 11:03 Güncelleme: 06.11.2024 - 11:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Boccede hedef Türkiye'yi zirveye taşımak
        ABONE OL
        ABONE OL

        MUSTAFA ÜNAL UYSAL - Mersin'de düzenlenen Avrupa Kadınlar Volo Şampiyonası'nda 3'ü altın 5 madalya kazanan Bocce Milli Takımı, Türkiye'yi branşlarında zirveye taşımak istiyor.

        Mersin'de 30 Ekim-2 Kasım'da gerçekleştirilen şampiyonada genel klasmanda birincilik eden Bocce Milli Takımı, Türkiye'nin spor alanında başarısına katkı sağlamaya devam ediyor. Şampiyonada kadınlar röle klasmanında milli sporcular Mine Türker ve İnci Ece Öztürk, tek gelenekselde Buket Öztürk, çift gelenekselde Emine Dursun ve Buket Öztürk altın madalya kazandı.

        Milli sporculardan İnci Ece Öztürk basamakta gümüş madalya alırken, İnci ile Mehmet Can Yakın karışık çiftlerde bronz madalya almaya hak kazandı.

        Uluslararası organizasyonlarda madalya alarak ülke sporuna katkıda bulunan bocceciler, branşlarında Türkiye'yi zirveye taşımak için çalışmalarını sürdürüyor.

        - "Başarılar daim olacaktır, ona inanıyoruz"

        Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu Asbaşkanı Faik Kapsız, AA muhabirine, Mersin'de düzenlenen şampiyonada milli takım sporcularının önemli başarı elde ettiğini söyledi.

        Türkiye'nin boccede artık adından daha sıkça söz ettirdiğine değinen Kapsız, uluslararası şampiyonalarda elde edilen başarının bunun bir göstergesi olduğunu belirtti.

        Katıldıkları her turnuvada hedeflerinin başarı olduğunu vurgulayan Kapsız, şöyle konuştu:

        "Kurumsal bir yapıya sahibiz. Başarılar daim olacaktır, ona inanıyoruz. Boccenin tüm klasmanlarında madalya hedefliyoruz. Bir yandan Türkiye liglerimiz devam ediyor. Sezon boyunca bocce Türkiye'de oynanmaya devam edecek. Tesisler arttıkça madalyalar artıyor. İlerleyen yıllarda boccede bir numara olacağız. Yeter ki biz çalışmaya bu şekilde devam edelim, ekip çalışmasını iyi yapalım."

        - "Tek hedefimiz ülkemizin başarısı"

        Kapsız, Mersin'de ay-yıldızlı sporcuların 3 altın madalya almasının önemli olduğunu belirterek, her geçen gün artan başarılardan dolayı mutlu olduklarını anlattı.

        Boccede hem sporcuların hem de federasyonun başarıya odaklandığına değinen Kapsız, "Tek hedefimiz ülkemizin başarısı. Ülkemizin zirvede olmasını istiyoruz." dedi.

        Kapsız, bocceyi daha geniş alana yaymak için çalışmalarının hız kesmeden devam ettiğini söyledi. Tesisleşmenin önemine değinen Kapsız, şunları kaydetti:

        "Tesisler artıkça madalyalar da artıyor çünkü antrenman yapılacak alanlara ihtiyacımız var. Kış geldiğinde kapalı alana ihtiyacımız var. Mersin bu açıdan çok şanslı. Akdeniz Oyunları'nda yapılan büyük tesiste antrenman yapıyoruz ve buradan iyi sporcular çıkarıyoruz. Manisa ve Samsun'a tesis yapılıyor. Tesisleşmede de hedefimiz var ve o hedefi gerçekleştirmeye çalışıyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump: ABD'nin altın çağı olacak
        Trump: ABD'nin altın çağı olacak
        ABD'nin yeni başkanı kim olacak?
        ABD'nin yeni başkanı kim olacak?
        Senato'da Cumhuriyetçiler çoğunluğu sağladı
        Senato'da Cumhuriyetçiler çoğunluğu sağladı
        Trump'ın kazanma ihtimali arttı, göçmenler yola çıktı!
        Trump'ın kazanma ihtimali arttı, göçmenler yola çıktı!
        Salıncak eyaletler kırmızı!
        Salıncak eyaletler kırmızı!
        Bitcoin'de Trump rekoru!
        Bitcoin'de Trump rekoru!
        ABD'de ilk sonuçlara piyasaların tepkisi nasıl?
        ABD'de ilk sonuçlara piyasaların tepkisi nasıl?
        Sol bek tercihi Okan Buruk'u zorluyor!
        Sol bek tercihi Okan Buruk'u zorluyor!
        Minibüsüyle gidiyordu... Başından vurularak öldürüldü!
        Minibüsüyle gidiyordu... Başından vurularak öldürüldü!
        Beşiktaş'ın Malmö 11'i
        Beşiktaş'ın Malmö 11'i
        Yüzde 70'i tamamlandı!
        Yüzde 70'i tamamlandı!
        Kentsel dönüşüm sigortayı ucuzlatacak
        Kentsel dönüşüm sigortayı ucuzlatacak
        "Belarus'a gideceğim"
        "Belarus'a gideceğim"
        İstanbul'un ilçe isimleri nereden geliyor?
        İstanbul'un ilçe isimleri nereden geliyor?
        Nvidia, Apple'ı geçerek dünyanın en değerli şirketi oldu
        Nvidia, Apple'ı geçerek dünyanın en değerli şirketi oldu
        Vefat haberini yalanladı
        Vefat haberini yalanladı
        Osimhen harekatı!
        Osimhen harekatı!
        Hangi vitamin ne işe yarıyor?
        Hangi vitamin ne işe yarıyor?
        İşçi alacaklarında zaman aşımı
        İşçi alacaklarında zaman aşımı
        Model uçak olduğu değerlendirilen hava aracı düştü
        Model uçak olduğu değerlendirilen hava aracı düştü

        Benzer Haberler

        Mersin'de bir evde ruhsatsız 3 tabanca ele geçirildi
        Mersin'de bir evde ruhsatsız 3 tabanca ele geçirildi
        Mersin'de düğün konvoyunda trafik ihlali yapan sürücülere para cezası veril...
        Mersin'de düğün konvoyunda trafik ihlali yapan sürücülere para cezası veril...
        Mersin'de kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        Mersin'de kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        Mersin'de ormanda kaybolan 40 küçükbaşı jandarma buldu
        Mersin'de ormanda kaybolan 40 küçükbaşı jandarma buldu
        Mersin'de kuyuya düşen kadın kurtarıldı
        Mersin'de kuyuya düşen kadın kurtarıldı
        Mersin'de refüje çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı
        Mersin'de refüje çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı