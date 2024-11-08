Mersin'de seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi
Mersin'in Tarsus ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.
Mersin'in Tarsus ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.
N.E. idaresindeki otomobil, Adana-Pozantı Otoyolu Damlama mevkisinde seyir halindeyken motor kısmından alev aldı.
Durumu fark eden sürücü, aracı yolun kenarına çekerek itfaiyeden yardım istedi.
Olay yerine yönlendirilen itfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.