Mersin'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda bir şüpheli yakalandı
Mersin'in Gülnar ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.
Mersin'in Gülnar ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, tarihi eser satmak için müşteri aradığı iddia edilen şüpheli takibe alındı.
Takip sonucu yakalanan şüpheli ekiplerce gözaltına alındı.
Şüphelinin üzerinde tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen Bizans Dönemi'ne ait 14 sikke, Roma Dönemi'ne ait 2 sikke, yüzük ve dedektör ele geçirildi.
Eserler incelenmek üzere Mersin Müze Müdürlüğüne teslim edildi.
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