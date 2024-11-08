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        Mersin'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda bir şüpheli yakalandı

        Mersin'in Gülnar ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2024 - 12:22 Güncelleme: 08.11.2024 - 12:40
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        Mersin'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda bir şüpheli yakalandı
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        Mersin'in Gülnar ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, tarihi eser satmak için müşteri aradığı iddia edilen şüpheli takibe alındı.

        Takip sonucu yakalanan şüpheli ekiplerce gözaltına alındı.

        Şüphelinin üzerinde tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen Bizans Dönemi'ne ait 14 sikke, Roma Dönemi'ne ait 2 sikke, yüzük ve dedektör ele geçirildi.

        Eserler incelenmek üzere Mersin Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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