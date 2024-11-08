Mersin'de 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü etkinliği düzenlendi

Serginin açılışına Kaymakam Mehmet Ali Akyüz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Anteplioğlu, Tarsus Halk Eğitim Merkezi Müdürü İbrahim Söker, bazı kurum müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Tarsus Halk Eğitim Merkezi tarafından Yarenlik Alanı'nda düzenlenen sergide, öğretmen ve öğrenciler tarafından yapılan Atatürk temalı resimlerle Atatürk fotoğrafları yer aldı.

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