Mersin Bozyazı'da vatandaşlara fidan dağıtıldı
Mersin'in Bozyazı ilçesinde vatandaşlara fidan dağıtımı gerçekleştirildi.
Mersin'in Bozyazı ilçesinde vatandaşlara fidan dağıtımı gerçekleştirildi.
Bozyazı Orman İşletme Müdürlüğünce 15 Temmuz Cumhuriyet Meydanı'nda 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.
Etkinlikte vatandaşlara harnup ve badem fidanları dağıtıldı.
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