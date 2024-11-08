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        Mersin Bozyazı'da vatandaşlara fidan dağıtıldı

        Mersin'in Bozyazı ilçesinde vatandaşlara fidan dağıtımı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2024 - 15:16 Güncelleme: 08.11.2024 - 16:00
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        Mersin Bozyazı'da vatandaşlara fidan dağıtıldı
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        Mersin'in Bozyazı ilçesinde vatandaşlara fidan dağıtımı gerçekleştirildi.

        Bozyazı Orman İşletme Müdürlüğünce 15 Temmuz Cumhuriyet Meydanı'nda 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        Etkinlikte vatandaşlara harnup ve badem fidanları dağıtıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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