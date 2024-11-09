Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Bozyazı Kaymakamı Topsakaloğlu'dan 10 Kasım mesajı

        Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2024 - 11:04 Güncelleme: 09.11.2024 - 11:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bozyazı Kaymakamı Topsakaloğlu'dan 10 Kasım mesajı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Topsakaloğlu, mesajında, Cumhuriyet'i ve kazanımlarını ilelebet yaşatmanın ve ileri medeniyetler düzeyine taşımanın temel sorumluluk olduğunu belirtti.

        Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmet ve minnetle anan Topsakaloğlu, "İstiklal Mücadelemize liderlik eden ve aziz milletimizin büyük fedakarlığıyla bu destansı mücadeleyi eşsiz bir zafere ulaştıran Gazi Mustafa Kemal Atatürk başarılı bir komutan ve büyük bir lider olarak ulusumuzun gönlünde ve dünya tarihinde saygın bir yer edinmiştir." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        86 yaşındaydı... Merdivenden düştü sanıldı! Gerçek kan dondurdu!
        86 yaşındaydı... Merdivenden düştü sanıldı! Gerçek kan dondurdu!
        Yenidoğan yoğun bakımlara sil baştan düzen geliyor
        Yenidoğan yoğun bakımlara sil baştan düzen geliyor
        Duruşmada 3. gün... Narin'i dalından koparanlar konuşmuyor!
        Duruşmada 3. gün... Narin'i dalından koparanlar konuşmuyor!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Mesajlaştığı kadının eşini öldürdü
        Mesajlaştığı kadının eşini öldürdü
        Borçlanma emekli aylığını artırır mı?
        Borçlanma emekli aylığını artırır mı?
        "Ülkeyi terk ederim" demişlerdi
        "Ülkeyi terk ederim" demişlerdi
        Misilleme yarışı
        Misilleme yarışı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Manken olmanın katı kuralları!
        Manken olmanın katı kuralları!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Zenginler de artık modayı takip etmiyor: Sessiz lüks
        Zenginler de artık modayı takip etmiyor: Sessiz lüks
        Haraç cinayetinin görüntüleri çıktı
        Haraç cinayetinin görüntüleri çıktı
        Marmara'da sıcaklık ne kadar düşüyor? İllerimizde hava durumu!
        Marmara'da sıcaklık ne kadar düşüyor? İllerimizde hava durumu!
        Takibe aldı
        Takibe aldı
        Musk, Trump ile değer kazandı
        Musk, Trump ile değer kazandı
        Yolda gördüğü lastiği kaldırmak isterken otomobilin çarpmasıyla öldü
        Yolda gördüğü lastiği kaldırmak isterken otomobilin çarpmasıyla öldü
        Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı!
        Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı!
        TCMB enflasyon tahminini yükseltti
        TCMB enflasyon tahminini yükseltti
        "Enflasyonda zorlukları hisseden sektörlere daha yakından bakmalıyız"
        "Enflasyonda zorlukları hisseden sektörlere daha yakından bakmalıyız"

        Benzer Haberler

        Mersin'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
        Mersin'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
        Mersin'de kumaş ve inşaat malzemesi yüklü tırın dorsesi yandı
        Mersin'de kumaş ve inşaat malzemesi yüklü tırın dorsesi yandı
        Mersin'de devrilerek yanan tırın sürücüsü öldü
        Mersin'de devrilerek yanan tırın sürücüsü öldü
        Tarsus'ta bariyerlere çarpıp, devrilerek alev alan TIR'ın şoförü öldü
        Tarsus'ta bariyerlere çarpıp, devrilerek alev alan TIR'ın şoförü öldü
        Mersin'de dini nikahlı eşini öldürdüğü öne sürülen sanık hakim karşısında
        Mersin'de dini nikahlı eşini öldürdüğü öne sürülen sanık hakim karşısında
        Mersin'de 1300 yıllık anıt ağaçta yetişen zeytinler toplandı
        Mersin'de 1300 yıllık anıt ağaçta yetişen zeytinler toplandı