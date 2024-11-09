Bozyazı Kaymakamı Topsakaloğlu'dan 10 Kasım mesajı
Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Topsakaloğlu, mesajında, Cumhuriyet'i ve kazanımlarını ilelebet yaşatmanın ve ileri medeniyetler düzeyine taşımanın temel sorumluluk olduğunu belirtti.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmet ve minnetle anan Topsakaloğlu, "İstiklal Mücadelemize liderlik eden ve aziz milletimizin büyük fedakarlığıyla bu destansı mücadeleyi eşsiz bir zafere ulaştıran Gazi Mustafa Kemal Atatürk başarılı bir komutan ve büyük bir lider olarak ulusumuzun gönlünde ve dünya tarihinde saygın bir yer edinmiştir." ifadesini kullandı.
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