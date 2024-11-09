Hatayspor-Gaziantep FK maçının ardından

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Mersin'de Gaziantep FK'yi 3-1 yenen Atakaş Hatayspor'da yardımcı antrenör Mehmet Bülent Albayrak, takımın bundan sonra yukarıya doğru bir ivme kazanacağına inandığını belirtti.

Albayrak, Mersin Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında, yarının 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü olduğunu anımsatarak, "Türkiye Cumhuriyeti'ni kurup ülkemize bağımsızlığını kazandıran bu Büyük Önder'i saygıyla yad ediyorum." dedi.

Maçın başından sonuna kadar oyuna hakim olduklarını vurgulayan Albayrak, "Üç gol attık, yeteri kadar gol pozisyonuna girdik. Çok net kaçırdığımız pozisyonlar var. Uzun süredir galip gelemiyoruz ama flaş röportajda da bahsetmiştim; diğer maçlarda da çok net pozisyonlara girdik ama skor gelmedi. Çok basit hatalar yaparak mağlup olduğumuz maçlar var ama bugün Allah'a şükürler olsun ki 3 puanı aldık. İnşallah takımımız bundan sonra yukarıya doğru bir ivme kazanacak." diye konuştu.