Mersin'de araç lastiği değiştirenlere otomobilin çarpması sonucu 2 kişi öldü

Erdal K. ve Rüştü G'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Aynı güzergahta ilerleyen 06 BHP 787 plakalı kamyonetin sürücüsü Tolga K, lastiği patlayan otomobilin önünde durarak beraberindekilerle yardıma gitti. Bu sırada, Muhammet Furkan D. idaresindeki 54 ZZ 409 plakalı otomobil, lastik değiştirmeye çalışanlara ve park halindeki araçlara çarptı.

Aydıncık-Silifke kara yolu Akdere mevkisinde lastiği patlayan 33 ATU 534 plakalı otomobilin henüz adı öğrenilemeyen sürücüsü, aracı yol kenarına park etti.

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