Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

        Mersin'in Silifke ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2024 - 08:39 Güncelleme: 10.11.2024 - 08:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mersin'in Silifke ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Akdere Mahallesi'nde yerleşim yerlerine yakın noktadaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile arazözler yönlendirildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

        Bölgedeki çalışmalar sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İzindeyiz
        İzindeyiz
        Siyasiler, Atatürk'ü böyle andı
        Siyasiler, Atatürk'ü böyle andı
        Heykeller de sevilir!
        Heykeller de sevilir!
        Çocuklarda vitiligo! Ciltte beyaz lekelerle ortaya çıkıyor
        Çocuklarda vitiligo! Ciltte beyaz lekelerle ortaya çıkıyor
        Narin cinayeti davasında ara karar açıklandı
        Narin cinayeti davasında ara karar açıklandı
        Araç lastiği değiştirenlere otomobil çarptı: 2 ölü, 4 yaralı
        Araç lastiği değiştirenlere otomobil çarptı: 2 ölü, 4 yaralı
        "Sevgi, saygı ve özlemle"
        "Sevgi, saygı ve özlemle"
        Trabzon'a bir darbe de Rize'den!
        Trabzon'a bir darbe de Rize'den!
        Rize'de 3 araç birbirine girdi: 2 ölü, 8 yaralı
        Rize'de 3 araç birbirine girdi: 2 ölü, 8 yaralı
        Cezaevinden çıkıp eşini öldürdü!
        Cezaevinden çıkıp eşini öldürdü!
        19 yıl önce 2 kız kardeşi öldüren cani konuştu!
        19 yıl önce 2 kız kardeşi öldüren cani konuştu!
        R. Madrid yönetimi, Arda için devreye girdi!
        R. Madrid yönetimi, Arda için devreye girdi!
        Galatasaraylılar kapattırdı
        Galatasaraylılar kapattırdı
        Göbeklitepe’den daha eski olduğu düşünülüyor!
        Göbeklitepe’den daha eski olduğu düşünülüyor!
        Yarım asırlık 'Anadol'a gözü gibi bakıyor
        Yarım asırlık 'Anadol'a gözü gibi bakıyor
        Jose Mourinho: Süper Lig'e değişim lazım
        Jose Mourinho: Süper Lig'e değişim lazım
        O dünya çapında bir simge! İşte bilinmeyenleri...
        O dünya çapında bir simge! İşte bilinmeyenleri...
        "Ülkeyi terk ederim" demişlerdi
        "Ülkeyi terk ederim" demişlerdi
        Avrupa Ligi’ne Buruk imzası
        Avrupa Ligi’ne Buruk imzası
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları

        Benzer Haberler

        Mersin'de araç lastiği değiştirenlere otomobilin çarpması sonucu 2 kişi öld...
        Mersin'de araç lastiği değiştirenlere otomobilin çarpması sonucu 2 kişi öld...
        Hatayspor-Gaziantep FK maçının ardından
        Hatayspor-Gaziantep FK maçının ardından
        Hatayspor-Gaziantep FK maçının ardından
        Hatayspor-Gaziantep FK maçının ardından
        Hatayspor-Gaziantep FK: 3-1
        Hatayspor-Gaziantep FK: 3-1
        Mersin merkezli 3 ildeki yasa dışı bahis operasyonuna 17 tutuklama
        Mersin merkezli 3 ildeki yasa dışı bahis operasyonuna 17 tutuklama
        Mersin'de otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
        Mersin'de otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü