Mersin'de otomobilin yol kenarında lastik değiştirenlere çarptığı kazada ölü sayısı 4'e çıktı

Dün, Muhammet Furkan Daşdemir idaresindeki 54 ZZ 409 plakalı otomobilin Aydıncık-Silifke kara yolunun Akdere mevkisinde lastiği patlayan 33 ATU 534 plakalı otomobilin sürücüsüne yardım etmeye çalışan kişiler ile park halindeki araçlara çarpması sonucu Orhan Biçer ve Serdal Görür hayatını kaybetmiş, 4 kişi ağır yaralanmıştı.

İki kişinin hayatını kaybettiği kazada ağır yaralanan Erdal Koçak ve Rüştü Görür, tedavi gördükleri hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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