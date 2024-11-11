8. Uluslararası Satranç Turnuvası, Mersin'de başladı

Türkiye Satranç Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Yalçın Gergeroğlu ile Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürü Bünyamin Gökayaz, katılımcılara başarı diledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Satranç Federasyonu iş birliğinde Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen turnuvaya, 20 ülkeden 131'i yabancı 536 kişi katıldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 8. kez organize edilen Uluslararası Satranç Turnuvası başladı.

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