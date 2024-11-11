Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        8. Uluslararası Satranç Turnuvası, Mersin'de başladı

        Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 8. kez organize edilen Uluslararası Satranç Turnuvası başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2024 - 12:18 Güncelleme: 11.11.2024 - 12:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        8. Uluslararası Satranç Turnuvası, Mersin'de başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 8. kez organize edilen Uluslararası Satranç Turnuvası başladı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Satranç Federasyonu iş birliğinde Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen turnuvaya, 20 ülkeden 131'i yabancı 536 kişi katıldı.

        Sporcular, 4 kategoride gerçekleştirilen organizasyonda ilk hamlelerini yaptı.

        Türkiye Satranç Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Yalçın Gergeroğlu ile Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürü Bünyamin Gökayaz, katılımcılara başarı diledi.

        Toplam 684 bin 750 lira ödül dağıtılacak Uluslararası Satranç Turnuvası, 16 Kasım'da oynanacak final müsabakalarıyla sona erecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ünlü isimlere yasa dışı bahis gözaltısı
        Ünlü isimlere yasa dışı bahis gözaltısı
        Şirin cinayetinde kan donduran tespit!
        Şirin cinayetinde kan donduran tespit!
        Eski hakemlerden penaltı değerlendirmesi!
        Eski hakemlerden penaltı değerlendirmesi!
        Kremlin Putin-Trump görüşmesi haberlerini yalanladı
        Kremlin Putin-Trump görüşmesi haberlerini yalanladı
        Oğlu, okul müdürü olan anneyi uykusunda katletti!
        Oğlu, okul müdürü olan anneyi uykusunda katletti!
        Hakeme yumruklu saldırıda karar!
        Hakeme yumruklu saldırıda karar!
        "Bu ligin çok üzerinde"
        "Bu ligin çok üzerinde"
        Doğum günlerinde neden mum üfleniyor?
        Doğum günlerinde neden mum üfleniyor?
        "Taraftarıyla barış imzaladı"
        "Taraftarıyla barış imzaladı"
        2 işçi feci biçimde can verdi!
        2 işçi feci biçimde can verdi!
        Elazığ depremi açıklaması ve 6 ile kritik uyarı!
        Elazığ depremi açıklaması ve 6 ile kritik uyarı!
        "Her şey senin yanında anlamlı"
        "Her şey senin yanında anlamlı"
        Marmaray'da kavga
        Marmaray'da kavga
        Ters yönde gidip ambulansa yol vermemişti! İşte kesilen ceza!
        Ters yönde gidip ambulansa yol vermemişti! İşte kesilen ceza!
        Asgari ücrette Avrupa’nın neresindeyiz?
        Asgari ücrette Avrupa’nın neresindeyiz?
        "Şampiyonluk mucizelere bağlı"
        "Şampiyonluk mucizelere bağlı"
        19 katlı dev canavar bina görenleri şaşkına uğratıyor!
        19 katlı dev canavar bina görenleri şaşkına uğratıyor!
        Eylül ayı işsizlik rakamları açıklandı
        Eylül ayı işsizlik rakamları açıklandı
        Otomotiv endüstrisinde Trump belirsizliği
        Otomotiv endüstrisinde Trump belirsizliği
        "Kalpazan'ın eğlencesi hoşuma gitti"
        "Kalpazan'ın eğlencesi hoşuma gitti"

        Benzer Haberler

        Akkuyu NGS reaktör binasının kubbesinin betonlanması işlemi tamamlandı
        Akkuyu NGS reaktör binasının kubbesinin betonlanması işlemi tamamlandı
        'Akciğer dokusunda ağrı duyusu olmadığından akciğer kanseri geç anlaşılıyor...
        'Akciğer dokusunda ağrı duyusu olmadığından akciğer kanseri geç anlaşılıyor...
        Kaldırımda yürürken otomobilin çarptığı kadın öldü; kaza anı kamerada
        Kaldırımda yürürken otomobilin çarptığı kadın öldü; kaza anı kamerada
        Mersin'de hafif ticari aracın çarptığı kaldırımdaki yaya öldü
        Mersin'de hafif ticari aracın çarptığı kaldırımdaki yaya öldü
        Mersin Spor-Anadolu Efes: 76-94
        Mersin Spor-Anadolu Efes: 76-94
        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi