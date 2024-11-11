Mersin'de Sini Çayı'na düşen kişi öldü
Mersin'in Bozyazı ilçesinde Sini Çayı'na düşen kişi hayatını kaybetti.
Mersin'in Bozyazı ilçesinde Sini Çayı'na düşen kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, H.A.U. (60) Sini Çayı kenarında oturduğu esnada dengesini kaybederek suya düştü.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, H.A.U'nun cesedini sudan çıkardı.
H.A.U'nun cesedi otopsi için 112 Acil Servis ekiplerince Bozyazı Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
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