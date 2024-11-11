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        Mersin'de Sini Çayı'na düşen kişi öldü

        Mersin'in Bozyazı ilçesinde Sini Çayı'na düşen kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2024 - 22:36 Güncelleme: 11.11.2024 - 22:36
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        Mersin'de Sini Çayı'na düşen kişi öldü
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        Mersin'in Bozyazı ilçesinde Sini Çayı'na düşen kişi hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre, H.A.U. (60) Sini Çayı kenarında oturduğu esnada dengesini kaybederek suya düştü.

        İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekipleri, H.A.U'nun cesedini sudan çıkardı.

        H.A.U'nun cesedi otopsi için 112 Acil Servis ekiplerince Bozyazı Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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