Mersin'de iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
Mersin'in Tarsus ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Mersin'in Tarsus ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Çağlayan Mahallesi'nde faaliyet gösteren tantunicide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine yönlendirilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
İş yerinde hasar oluştu.
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