Mersin'de öğrencilere "siber farkındalık" eğitimi verildi

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tömük Anadolu Lisesi ile Erdemli Ertuğrul Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti.

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