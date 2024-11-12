Mersin'de öğrencilere "siber farkındalık" eğitimi verildi
Mersin'in Erdemli ilçesinde öğrencilere yönelik "siber farkındalık" eğitimi düzenlendi.
Mersin'in Erdemli ilçesinde öğrencilere yönelik "siber farkındalık" eğitimi düzenlendi.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tömük Anadolu Lisesi ile Erdemli Ertuğrul Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti.
Eğitimlerde, siber zorbalık ve güvenli internet kullanımı hakkında öğrencilere bilgi verildi.
Sosyal medya kullanımında dikkat edilmesi gerekenlerin anlatıldığı etkinliğe 230 öğrenci katıldı.
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