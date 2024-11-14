ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Salon:ServetTazegül
Hakemler: Hüseyin Çelik, Yiğit Emre Şimşek, Barış Burak Durmuş
ÇBK Mersin: Howard 25, Anderson 10, Fauthoux 5, Sinem Ataş, Rupert 18, Asena Yalçın, Feride Şevval Akalan 5, Derin Yaya, McCovan 6
Galatasaray Çağdaş Faktoring: Gökşen Fitik, Park 6, Zandalasini 10, Fraser 17, Vanloo 16, Selin Rachel Gül, Sude Yılmaz, Ayşegül Günay Aladağ 4, Ayşe Cora 5, Derin Erdoğan, Holingsvorth 13
1. Periyot: 24-17
Devre: 42-32
3. Periyot: 57-49
MERSİN
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