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        Türk Kızılay, Gazze'de 3 milyon öğünden fazla sıcak yemek dağıttı

        SERKAN AVCİ - Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de kurdukları aşevi sayesinde Filistinlilere 3 milyon öğünden fazla sıcak yemek ulaştırıldığını belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2024 - 11:08 Güncelleme: 15.11.2024 - 11:08
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        Türk Kızılay, Gazze'de 3 milyon öğünden fazla sıcak yemek dağıttı
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        SERKAN AVCİ - Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de kurdukları aşevi sayesinde Filistinlilere 3 milyon öğünden fazla sıcak yemek ulaştırıldığını belirtti.

        Yılmaz, Mersin'de AA muhabirine, Türk Kızılayın dünyada en çok ülkeye ulaşan sivil toplum kuruluşu olduğunu söyledi.

        Çeşitli coğrafyalarda doğal afetlerin yanı sıra acı dolu olaylarla da karşılaştıklarını ifade eden Yılmaz, İsrail saldırıları altındaki Gazze'de insanlık dramı yaşandığını anımsattı.

        Yılmaz, Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi tarafından ekim ayında Cenevre'de düzenlenen konferansta, tüm uluslararası cemiyetlerin Gazze'de yaşananlar için "insani hukuk kurallarının bu kadar hiçe sayıldığı bir dönem yaşanmadığı" noktasında ortak görüş bildirdiğini dile getirdi.

        Gazze'de yaşananları başından bu yana yakından takip ettiklerini vurgulayan Yılmaz, "Bütün sivil toplum kuruluşlarımızın katkı verdiği 11 İyilik Gemisi'nin içeriye girebilmesini sağladık. Gazze'ye 65 bin tondan fazla yardım yapan ülke olarak yüzde 31'le dünyada en fazla yardımı ulaştıran ülke haline geldik ama bu bizim içimizi rahatlatmıyor." dedi.

        Yılmaz, İsrail'in 7 Mayıs'ta Gazze tarafını ele geçirdiği Refah Sınır Kapısı'ndan girişlerin kapalı olduğunu hatırlatarak, şöyle konuştu:

        "Mayıs ayından itibaren bu girişin sonlanmasından sonra aslında 400'e yakın tır Refah Sınır Kapısı'nın dışında yaklaşık 5 ay bekledi. Alternatif rotalar bulmaya çalıştık. Baştan beri Ürdün tarafı bizim için bir rotaydı. Ürdün Kızılayı üzerinden İsrail'in Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan içeri giren bir miktar kapı var. Kuzey tarafından (Erez Sınır Kapısı) çalışan bir kapı var. Oradan kısıtlı da olsa hala Ürdün'den satın alma yaparak bir miktar malzeme girdirmeye çalışıyoruz."

        - Sınır kapılarındaki giriş aksayınca sıcak yemek sayısı artırıldı

        Gazze'deki koşulların zorlaşmasıyla sıcak yemek sayısında artışa gittiklerini vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

        "Türk Kızılayın Gazze'de yaptığı en büyük hizmet başından beri var olan aşevimiz. 2 bin civarında sıcak yemek dağıtıyorduk. Dışarıdan baskı olduktan sonra sıcak yemeği artırmaya karar vererek bu sayıyı 15 bine çıkardık. 15 bin sıcak yemeği her gün veriyoruz. Gazze'de şu an 3 milyon öğünü geçmiş durumdayız. Bunu da sürekli olarak yapmak için bütün gücümüzü kullanıyoruz. Çok zor bir operasyon. Elektriğin, gazın, ocağın olmadığı bir yerden bahsediyoruz. 15 bin kişilik yemeğin pişmesi için odun ateşinin yakılması gerekiyor. Çalı çırpı toplanıyor. Saatlerce kazanların altında odun ateşleri yakılıyor. Yine de bütün bu zorluklara rağmen 'En azından o 15 bin yemeği götürebilelim, elimizde bu imkan var' diyerek bunu yapmaya devam ediyoruz."

        Yılmaz, Gazze'ye yönelik insani yardım çalışmalarını aralıksız sürdüreceklerini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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