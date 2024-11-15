Türk Kızılay, Gazze'de 3 milyon öğünden fazla sıcak yemek dağıttı

SERKAN AVCİ - Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de kurdukları aşevi sayesinde Filistinlilere 3 milyon öğünden fazla sıcak yemek ulaştırıldığını belirtti.

Yılmaz, Mersin'de AA muhabirine, Türk Kızılayın dünyada en çok ülkeye ulaşan sivil toplum kuruluşu olduğunu söyledi.

Çeşitli coğrafyalarda doğal afetlerin yanı sıra acı dolu olaylarla da karşılaştıklarını ifade eden Yılmaz, İsrail saldırıları altındaki Gazze'de insanlık dramı yaşandığını anımsattı.

Yılmaz, Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi tarafından ekim ayında Cenevre'de düzenlenen konferansta, tüm uluslararası cemiyetlerin Gazze'de yaşananlar için "insani hukuk kurallarının bu kadar hiçe sayıldığı bir dönem yaşanmadığı" noktasında ortak görüş bildirdiğini dile getirdi.

Gazze'de yaşananları başından bu yana yakından takip ettiklerini vurgulayan Yılmaz, "Bütün sivil toplum kuruluşlarımızın katkı verdiği 11 İyilik Gemisi'nin içeriye girebilmesini sağladık. Gazze'ye 65 bin tondan fazla yardım yapan ülke olarak yüzde 31'le dünyada en fazla yardımı ulaştıran ülke haline geldik ama bu bizim içimizi rahatlatmıyor." dedi.