Mersin'de düzenlenen 3. Öğretmenler Günü Akıl Oyunları Turnuvası sona erdi

Yarışmacılar, mangala, reversi, kulami ve küre oyunlarının finallerinde mücadele etti. Organizasyonda dereceye girenler öğretmenlere ödül verildi.

Mersin Valiliği himayesinde, Tüm Akıl ve Zeka Oyunları Federasyonu ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde Suphi Öner Öğretmenevi'nde gerçekleşen organizasyona 21 ilden 148 öğretmen katıldı.

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