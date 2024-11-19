Mersin'de 9 iş yerine 579 bin 445 lira idari ceza uygulandı

Mersin'de kapalı alanda tütün ürünü tüketilen 5 ve kayıtsız personel çalıştıran 4 iş yerine 579 bin 445 lira idari ceza verildi.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, polis ekiplerince umuma açık mekanlarda Sosyal Güvenlik Kurumu ve Gelir İdaresi Başkanlığı personelinin de katılımıyla denetim gerçekleştirildi.

Denetimlerde 5 iş yerinde kapalı alanda tütün ürünleri tüketildiği, 4 iş yerinde ise kayıtsız çalışanlar olduğu belirlendi.