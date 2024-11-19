Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin'de 9 iş yerine 579 bin 445 lira idari ceza uygulandı

        Mersin'de kapalı alanda tütün ürünü tüketilen 5 ve kayıtsız personel çalıştıran 4 iş yerine 579 bin 445 lira idari ceza verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2024 - 13:35 Güncelleme: 19.11.2024 - 13:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin'de 9 iş yerine 579 bin 445 lira idari ceza uygulandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mersin'de kapalı alanda tütün ürünü tüketilen 5 ve kayıtsız personel çalıştıran 4 iş yerine 579 bin 445 lira idari ceza verildi.

        İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, polis ekiplerince umuma açık mekanlarda Sosyal Güvenlik Kurumu ve Gelir İdaresi Başkanlığı personelinin de katılımıyla denetim gerçekleştirildi.

        Denetimlerde 5 iş yerinde kapalı alanda tütün ürünleri tüketildiği, 4 iş yerinde ise kayıtsız çalışanlar olduğu belirlendi.

        Eksiklikleri nedeniyle 9 iş yerine 579 bin 445 lira idari para cezası uygulandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Eşini görüntülü arayıp çocuklarının boğazına bıçak dayayan babanın ifadesi ortaya çıktı
        Eşini görüntülü arayıp çocuklarının boğazına bıçak dayayan babanın ifadesi ortaya çıktı
        Teknolojide Çin'in en büyüğü oldu!
        Teknolojide Çin'in en büyüğü oldu!
        Real Madrid'den flaş Arda Güler kararı!
        Real Madrid'den flaş Arda Güler kararı!
        Sevgilisinin boğazına bıçak dayayan adamı silahla vurdu!
        Sevgilisinin boğazına bıçak dayayan adamı silahla vurdu!
        Hedef A Ligi: İşte Montella'nın 11'i!
        Hedef A Ligi: İşte Montella'nın 11'i!
        Hemşire Hasan Basri Gök, Opara bebeğin ölümünü anlattı!
        Hemşire Hasan Basri Gök, Opara bebeğin ölümünü anlattı!
        Bakan Memişoğlu'ndan Yenidoğan Çetesi mesajı: Çürük elma operasyonu
        Bakan Memişoğlu'ndan Yenidoğan Çetesi mesajı: Çürük elma operasyonu
        G.Saray, Osimhen için gözü kararttı!
        G.Saray, Osimhen için gözü kararttı!
        Dana sucukta sakatat, kıymada kanatlı et
        Dana sucukta sakatat, kıymada kanatlı et
        Orkun Kökçü, Ada yolcusu!
        Orkun Kökçü, Ada yolcusu!
        Hibüsküs çayının 7 etkili faydası!
        Hibüsküs çayının 7 etkili faydası!
        Yükseliş sürüyor
        Yükseliş sürüyor
        Kaygı bozukluğu ve depresyon genetik olabilir mi?
        Kaygı bozukluğu ve depresyon genetik olabilir mi?
        Kasım ayı neden alışveriş çılgınlığı ile özdeşleşti?
        Kasım ayı neden alışveriş çılgınlığı ile özdeşleşti?
        "Para derdindeler"
        "Para derdindeler"
        İngiltere'den Rusya açıklaması: "Mağlup edilmezse..."
        İngiltere'den Rusya açıklaması: "Mağlup edilmezse..."
        Minik robot, diğer robotları kaçmaya ikna etti
        Minik robot, diğer robotları kaçmaya ikna etti
        Müzisyen cinayetinde sanığa 'indirimsiz' müebbet
        Müzisyen cinayetinde sanığa 'indirimsiz' müebbet
        Evde taş gibi sert yoğurt yapmanın incelikleri
        Evde taş gibi sert yoğurt yapmanın incelikleri

        Benzer Haberler

        Mersin'de aranan firari hükümlü Antalya'da yakalandı
        Mersin'de aranan firari hükümlü Antalya'da yakalandı
        Mersin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı
        Mersin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı
        Mersin'de "Dezenformasyonla Mücadele Kurumlar Arası İşbirliği Protokolü" im...
        Mersin'de "Dezenformasyonla Mücadele Kurumlar Arası İşbirliği Protokolü" im...
        İstanbul - 'Yenidoğan Çetesi' davasında ikinci gün: Savunmalara devam edili...
        İstanbul - 'Yenidoğan Çetesi' davasında ikinci gün: Savunmalara devam edili...
        Tarsus'ta boş araziye bırakılmış yüzlerce ölü tavuk bulundu
        Tarsus'ta boş araziye bırakılmış yüzlerce ölü tavuk bulundu
        Mersin'de sulama kanalındaki kamyonette diş hekimi ölü bulundu
        Mersin'de sulama kanalındaki kamyonette diş hekimi ölü bulundu