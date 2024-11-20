GÜNCELLEME - Mersin'de tekstil fabrikasında çıkan yangın kontrol altında

Polisin çevresinde önlem aldığı, içinde araçların da bulunduğu fabrikanın zemin katta olması ekiplerin çalışmalarını zorlaştırdı.

Fabrikada çalışırken dumandan etkilenen 4 işçi sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Dumandan etkilenen bazı itfaiye erlerine de olay yerinde müdahale edildi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Zeki Ayan Mahallesi'nde geniş bir alana kurulu tekstil fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.