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        GÜNCELLEME - Mersin'de tekstil fabrikasında çıkan yangın kontrol altında

        Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde bir tekstil fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2024 - 01:57 Güncelleme: 20.11.2024 - 01:57
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        GÜNCELLEME - Mersin'de tekstil fabrikasında çıkan yangın kontrol altında
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        Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde bir tekstil fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

        Zeki Ayan Mahallesi'nde geniş bir alana kurulu tekstil fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için çalışma başlattı.

        Fabrikada çalışırken dumandan etkilenen 4 işçi sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Dumandan etkilenen bazı itfaiye erlerine de olay yerinde müdahale edildi.

        Polisin çevresinde önlem aldığı, içinde araçların da bulunduğu fabrikanın zemin katta olması ekiplerin çalışmalarını zorlaştırdı.

        Yangın, iş makinelerinin de destek verdiği gece boyunca süren müdahale sonucunda kontrol altına alındı.

        Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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