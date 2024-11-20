GÜNCELLEME - Mersin'de bir kadın dini nikahlı eşi tarafından öldürüldü

Mersin'in Toroslar ilçesinde bir kadın, dini nikahlı eşi tarafından tülbentle boğularak öldürüldü.

Akbelen Mahallesi'ndeki müstakil evde Aybeniz Top (24) ile dini nikahlı eşi Hasan F. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Hasan F, tartışmanın büyümesi üzerine bir çocuk annesi Aybeniz Top'u tülbentle boğup kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, kadının yaşamını yitirdiği belirlendi. Cenaze, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayın ardından kaçan Hasan F, polis ekiplerince Mersin Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde gözaltına alındı. - Cenaze toprağa verildi Morgdaki işlemlerin tamamlanmasıyla ailesine teslim edilen Aybeniz Top'un cenazesi, Güneykent Mezarlığı'na götürüldü

Cenaze, kılınan namazın ardından defnedildi. Öte yandan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hasan F, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. - Televizyon programında "kaçırıldı" iddiasında bulunmuş Hasan F'nin, ağustos ayında katıldığı bir televizyon programında Aybeniz Top'un kaçırılarak zorla tutulduğunu iddia ettiği, birkaç gün sonra programa katılan kadının ise kaçırılmadığını, dini nikahlı Hasan F'den şiddet gördüğü gerekçesiyle evden ayrıldığını söylediği öğrenildi.