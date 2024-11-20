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        Mersin'de "Bolkarlar'dan Toroslar'a Desenlerin Sırrı" temalı defile düzenlendi

        Mersin Olgunlaşma Enstitüsünce "Bolkarlar'dan Toroslar'a Desenlerin Sırrı" temalı defile yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2024 - 22:07 Güncelleme: 20.11.2024 - 22:07
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        Mersin'de "Bolkarlar'dan Toroslar'a Desenlerin Sırrı" temalı defile düzenlendi
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        Mersin Olgunlaşma Enstitüsünce "Bolkarlar'dan Toroslar'a Desenlerin Sırrı" temalı defile yapıldı.

        Mersin Valiliği himayesinde Mersin Olgunlaşma Enstitüsünce düzenlenen etkinlik Akdeniz ilçesindeki Mersin Kültür Merkezi'nin bahçesinde gerçekleştirildi.

        Etkinlikte 26 tablo, iğne oyasıyla işlenmiş dokuma örtü, takı, fular ve çantalar sergilendi.

        Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Daire Başkanı Nazan Suna Alpural, defilenin açılışında yaptığı konuşmada, geleneksel Türk el sanatlarının önemli olduğunu söyledi.

        Olgunlaşma enstitülerinin Türkiye'nin dört bir yanında geleneksel el sanatları ve kültürünü geleceğe aktarma adına çalıştığını belirten Alpural, "Geleneksel Türk el sanatlarımız, enstitülerimiz sayesinde can bulmaya devam ediyor. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında Türkiye yüzyılı vizyonu bu değerleri daha ileriye taşıyacak yeni bir dönemin kapılarını aralamaktadır." dedi.

        Konuşmaların ardından düzenlenen defilede mankenler, geleneksel Türk el sanatlarıyla yapılan motif ve desenler ile Mersin-Niğde yöresinin izlerini taşıyan 20 tasarımı sergiledi.

        Etkinliğe, Vali Ali Hamza Pehlivan ile eşi Yıldız Pehlivan da katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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