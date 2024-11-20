Mersin'de "Bolkarlar'dan Toroslar'a Desenlerin Sırrı" temalı defile düzenlendi

Mersin Olgunlaşma Enstitüsünce "Bolkarlar'dan Toroslar'a Desenlerin Sırrı" temalı defile yapıldı.

Mersin Valiliği himayesinde Mersin Olgunlaşma Enstitüsünce düzenlenen etkinlik Akdeniz ilçesindeki Mersin Kültür Merkezi'nin bahçesinde gerçekleştirildi.

Etkinlikte 26 tablo, iğne oyasıyla işlenmiş dokuma örtü, takı, fular ve çantalar sergilendi.

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Daire Başkanı Nazan Suna Alpural, defilenin açılışında yaptığı konuşmada, geleneksel Türk el sanatlarının önemli olduğunu söyledi.

Olgunlaşma enstitülerinin Türkiye'nin dört bir yanında geleneksel el sanatları ve kültürünü geleceğe aktarma adına çalıştığını belirten Alpural, "Geleneksel Türk el sanatlarımız, enstitülerimiz sayesinde can bulmaya devam ediyor. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında Türkiye yüzyılı vizyonu bu değerleri daha ileriye taşıyacak yeni bir dönemin kapılarını aralamaktadır." dedi.