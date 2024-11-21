Mersin'de jandarma ekipleri "cayrokopter" ile trafik denetimi yaptı
Mersin'de otoyol jandarma ekiplerince cayrokopter destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.
Mersin'de otoyol jandarma ekiplerince cayrokopter destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Otoyol Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda denetim yaptı.
"Cayrokopter" adı verilen hava aracıyla desteklenen denetimlerde, 112 araç kontrol edildi.
Uygulamada, kontrol noktasında durdurulan sürücüler Genel Bilgi Toplama (GBT) yöntemiyle sorgulandı.
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