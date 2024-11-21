Mersin'de öğrencilere "siber farkındalık" eğitimi verildi

Sosyal medya kullanımında dikkat edilmesi gerekenlerin de anlatıldığı etkinliğe 50 öğrenci katıldı.

Burada düzenlenen eğitimde, siber zorbalık ve güvenli internet kullanımı hakkında öğrencilere bilgi verildi.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Kuzucubelen Ortaokulu'nu ziyaret etti.

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