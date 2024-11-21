Mersin'de öğrencilere "siber farkındalık" eğitimi verildi
Mersin'in Mezitli ilçesinde öğrencilere yönelik "siber farkındalık" eğitimi düzenlendi.
Mersin'in Mezitli ilçesinde öğrencilere yönelik "siber farkındalık" eğitimi düzenlendi.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Kuzucubelen Ortaokulu'nu ziyaret etti.
Burada düzenlenen eğitimde, siber zorbalık ve güvenli internet kullanımı hakkında öğrencilere bilgi verildi.
Sosyal medya kullanımında dikkat edilmesi gerekenlerin de anlatıldığı etkinliğe 50 öğrenci katıldı.
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