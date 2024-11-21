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        Mersin'de öğrencilere "siber farkındalık" eğitimi verildi

        Mersin'in Mezitli ilçesinde öğrencilere yönelik "siber farkındalık" eğitimi düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2024 - 12:36 Güncelleme: 21.11.2024 - 12:36
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        Mersin'de öğrencilere "siber farkındalık" eğitimi verildi
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        Mersin'in Mezitli ilçesinde öğrencilere yönelik "siber farkındalık" eğitimi düzenlendi.

        İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Kuzucubelen Ortaokulu'nu ziyaret etti.

        Burada düzenlenen eğitimde, siber zorbalık ve güvenli internet kullanımı hakkında öğrencilere bilgi verildi.

        Sosyal medya kullanımında dikkat edilmesi gerekenlerin de anlatıldığı etkinliğe 50 öğrenci katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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