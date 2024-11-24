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        Mersin'de işçilerin kaldığı tesiste çatılar uçtu, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Mersin'in Gülnar ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle çatıların uçtuğu tesisteki 1 işçi öldü, 1 işçi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2024 - 14:08 Güncelleme: 24.11.2024 - 14:17
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        Mersin'de işçilerin kaldığı tesiste çatılar uçtu, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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        Mersin'in Gülnar ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle çatıların uçtuğu tesisteki 1 işçi öldü, 1 işçi yaralandı.

        Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde çalışan işçilerin konakladığı Sipahili Mahallesi'ndeki prefabrik tesisinin çatıları, şiddetli rüzgar nedeniyle uçtu.

        Üzerine çatı düşen A.Ç. (24) ile rüzgarın etkisiyle yuvarlanan otomobilin altında kalan A.F. (44) ağır yaralandı.

        Tesiste park halindeki bazı araçlar da hasar gördü.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekibince hastaneye kaldırılan yaralılardan A.Ç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        İşçilerin mesai arkadaşlarınca kurtarılmaya çalışılması cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        - Silifke'de ağaçlar devrildi

        Kent genelinde etkisini sürdüren şiddetli rüzgar nedeniyle Silifke ilçesinde bağlı Göksu ve Gazi mahallelerinde devrilen ağaçlar nedeniyle 3 otomobilde hasar oluştu.

        Bozyazı ilçesinde de Tekmen Mahallesi'nde bir iş yerinin çatısı, Antalya-Mersin kara yolunun batı istikametine düştü.

        Temizlik çalışmasının ardından yol trafiğe açıldı.

        Erdemli ilçesi Akdeniz Mahallesi'ndeki halı sahanın direkleri rüzgarın etkisiyle devrildi.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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