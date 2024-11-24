Mersin'de şiddetli rüzgar cami minaresini yıkıldı
Mersin'in Tarsus ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle bir caminin minaresi yıkıldı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle bir caminin minaresi yıkıldı.
Kentte gece saatlerinden itibaren etkili olan sağanak ve rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.
Rüzgar nedeniyle Çokak Mahallesi Camisi'nin minaresi yıkıldı.
Minareden kopan parçalar camiye zarar verdi.
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