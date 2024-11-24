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        Mersin'de kaybolan çoban için arama çalışması başlatıldı

        Mersin'in Mut ilçesinde bir süredir haber alınamayan çoban için arama çalışması başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2024 - 23:57 Güncelleme: 24.11.2024 - 23:57
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        Mersin'de kaybolan çoban için arama çalışması başlatıldı
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        Mersin'in Mut ilçesinde bir süredir haber alınamayan çoban için arama çalışması başlatıldı.

        Alınan bilgiye göre, Halil İbrahim Yaprak ve oğlu Faruk Yaprak (18), Akçaalan mevkisinde hayvanlarıyla yayladan dönüş yolunda yoğun kar yağışına yakalandı.

        Baba ve oğlunun evlerine gitmediğini öğrenen yakınları, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

        İl Afet ve Acil Müdürlüğü (AFAD), jandarma ve Mut Belediyesi ekiplerinin bölgede başlattığı çalışma sonucu Halil İbrahim Yaprak, kısa sürede bulundu.

        Ekiplerin Faruk Yaprak'ı arama çalışmaları devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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