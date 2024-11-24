Mersin'de kaybolan çoban için arama çalışması başlatıldı

İl Afet ve Acil Müdürlüğü (AFAD), jandarma ve Mut Belediyesi ekiplerinin bölgede başlattığı çalışma sonucu Halil İbrahim Yaprak, kısa sürede bulundu.

Alınan bilgiye göre, Halil İbrahim Yaprak ve oğlu Faruk Yaprak (18), Akçaalan mevkisinde hayvanlarıyla yayladan dönüş yolunda yoğun kar yağışına yakalandı.

Mersin'in Mut ilçesinde bir süredir haber alınamayan çoban için arama çalışması başlatıldı.

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