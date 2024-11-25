Mersin'de 4 çoban tipi nedeniyle saklandıkları mağarada mahsur kaldı

Mersin'in Mut ilçesinde, tipi nedeniyle sığındıkları mağarada mahsur kalan 4 çobanın kurtarılması için çalışma başlatıldı.

İlçenin yüksek kesimlerindeki Çivi ve Ballı mahallelerini birbirine bağlayan Karçiv mevkisinde gece saatlerinde hayvanlarıyla dönüş yolunda yoğun kar yağışına yakalanan çobanlar Hidayet Aydın, Faruk Akçelik, Altan Köse ve Mustafa Doğan, bölgedeki bir mağaraya girdi.

Tipi nedeniyle burada mahsur kalan çobanlar, durumu yakınlarına bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen İl Afet ve Acil Müdürlüğü (AFAD), Orman Bölge Müdürlüğü, jandarma ve Mut Belediyesi ekipleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle mağaraya ulaşamadı. Ekipler, mevkiye yönlendirilen paletli ambulansla mağaraya ilerlemeye çalışılıyor.