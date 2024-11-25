Mut'ta otogarda bekleyen yolculara çorba ve çay ikramı

Konuya ilişkin açıklama yapan Belediye Başkanı Murat Orhan, “Çocuklu ve ihtiyaç sahibi ailelerimizi belediyenin konukevine yerleştirdik. Kardan etkilenen vatandaşlarımızın mağduriyetini gidermek için çalışmalar sürüyor." ifadesini kullandı.

Mut Belediyesi ekipleri, Sertavul Geçidi'nin kar yağışından dolayı kapatılması nedeniyle otobüs terminalinde bekleyen yolculara çorba ve çay ikram etti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.