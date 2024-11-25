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        Mut'ta otogarda bekleyen yolculara çorba ve çay ikramı

        Mut Belediyesi ekipleri, Sertavul Geçidi'nin kar yağışından dolayı kapatılması nedeniyle otobüs terminalinde bekleyen yolculara çorba ve çay ikram etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 12:40 Güncelleme: 25.11.2024 - 12:50
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        Mut'ta otogarda bekleyen yolculara çorba ve çay ikramı
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        Mut Belediyesi ekipleri, Sertavul Geçidi'nin kar yağışından dolayı kapatılması nedeniyle otobüs terminalinde bekleyen yolculara çorba ve çay ikram etti.

        İç Anadolu ve Akdeniz bölgelerini bağlayan geçidin ulaşıma kapatılması, otobüs seferlerinde aksamaya yol açtı.

        Mut Belediyesi ekipleri, otogarda bekleyen vatandaşlara çorba ve çay ikramında bulundu.

        Konuya ilişkin açıklama yapan Belediye Başkanı Murat Orhan, “Çocuklu ve ihtiyaç sahibi ailelerimizi belediyenin konukevine yerleştirdik. Kardan etkilenen vatandaşlarımızın mağduriyetini gidermek için çalışmalar sürüyor." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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