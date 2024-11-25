Mersin'de öldürülen Özgecan Aslan mezarı başında anıldı

Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara ve Kadın Danışma Merkezi ekipleri, 11 Şubat 2015'te öldürülen Özgecan Aslan'ın mezarını ziyaret etti.

Belediyenin açıklamasına göre, Kara ve beraberindeki kadınlar, 19 yaşındayken öldürülen Aslan'ın Mersin Şehir Mezarlığı'ndaki mezarına karanfil koydu, dua etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kara, "Şiddetin her türlüsüne karşıyız ve 'şiddete hayır' diyoruz. Kadın Danışma Merkezi aracılığıyla bu konuda birçok çalışma yapıyoruz. Her zaman kadınlarımızın yanındayız." ifadesini kullandı.